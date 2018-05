An einem regnerischen Tag möchte ich dein Regenschirm werden; wenn die Nacht einbricht, möchte ich dein Licht werden



An kalten Wintertagen möchte ich der Ofen sein, an warmen Tagen möchte ich der Wind sein



Ich werde deinen Kopf streicheln, bis du einschläfst; ich werde immer bei dir sein, wenn du beängstigt bist



Wenn du plötzlich verreisen willst, dann werde ich mit dir eine Reise unternehmen, auch wenn ich andere Termine habe



Marry Me, willst du meine Hand halten? Marry Me, willst du dein ganzes Leben mit mir gemeinsam verbringen?



Ich möchte mein restliches Leben nur als dein Mann leben. Marry Me darling, willst du mich heiraten?



결혼하다 heiraten

~와 결혼하다 jemanden heiraten, sich mit jemandem vermählen



나와 결혼해줄래요? Willst du mich heiraten?



신부 Braut

신랑 Bräutigam