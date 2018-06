An dem Tag war ich noch nicht ganz wach, daher habe ich den Bus, den ich immer genommen hatte, verpasst



Ich trottete die Straße entlang, aber warum wurde ich nur hungrig



Ach, heute habe ich keine Lust, ob es nun heute etwas zu erledigen gibt oder nicht



An dem Tag fühlte ich mich irgendwie leer und schaute mir die vorbeigehenden Menschen an



Warum hast du wohl dort gestanden und warum hast du dich nur nach mir umgedreht?







배가 고프다 Hunger haben

나 배고프다 Ich habe Hunger, Ich bin hungrig

목이 마르다 Durst haben

나 목마르다 Ich habe Durst



배고프세요? Haben Sie Hunger?

배고파? Hast du Hunger?

배고프지? Du hast doch bestimmt Hunger, nicht?



목마르세요? Haben Sie Durst?

목말라? Hast du Durst?

목마르지? Du hast doch Durst, nicht?