Du hast dich von mir getrennt. Geht es dir gut? Mein Tag ist gefüllt mit Gedanken an dich. Und in der Nacht liege ich wach, weil ich immer an dich denken muss.



Ich fürchte mich davor, dass du mich mit der Zeit vergessen wirst. Dass unsere gemeinsame Zeit ausgelöscht wird



Ohne es zu wissen, weil ich dich so sehr vermisse, bin ich vor dein Haus gegangen



Sag mir, du vermisst mich, auch wenn nicht so sehr, wie ich es tue



Ich stehe jetzt vor deinem Haus. Bitte, drehe unsere gemeinsame Zeit zurück



Bitte, umarme mich, als ob nichts passiert wäre







앞 vor

집 앞 vor dem Haus

뒤 hinter

집 뒤 hinter dem Haus



위 auf

책상 위 auf dem Tisch

밑 unter

책상 밑 unter dem Tisch