Wenn ich die Augen öffne, sind dort inmitten vieler Sterne wie im Traum du und ich



Auch mit geschlossenen Augen blickten du und ich den anderen wie im Traum an



Als stünde die Zeit still, als würde sie ewig währen. In dem Moment bist du immer bei mir



Als du und ich, zwei Wundererscheinungen gleich, sich begegneten. Auf mich wirkt der jetzige Moment wie eine Lüge



Du an meiner Seite, das ist eine wundersame Geschichte, die ich mir schon vor langer Zeit erträumt hatte











거짓말 Lüge

거짓말하다 lügen



거짓말이야 Das ist eine Lüge

거짓말 하지마 Bitte lüge nicht



진실 Wahrheit

진실을 말하다 die Wahrheit sagen



진실을 말해 Sag die Wahrheit