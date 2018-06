Bitte mach das Licht an, mein Herz befindet sich doch in der Dunkelheit. Auch heute habe ich schlechte Laune



Meine Gestalt in deinem Herzen entspricht nicht meinen Wünschen. Wann habe ich nur den Moment verpasst?



So wie ich dich mag leuchten die Sterne. Immer noch weiß ich nicht recht, was ich tun soll



In den Worten, die doch im Nebel verschlossen sind, befindest du dich, den ich gar nicht verstehen kann. Heute ist die Nacht, in der ich an dich denken muss



Die zitternden Sterne leuchten. Wo siehst du denn hin, die Sterne wollen gleich verschwinden



Die wartende Zeit vergeht, ich zeige es dir. Nein, noch möchte ich dich in meinem Zimmer versteckt halten, in dieser Nacht











불을 끄다 das Licht ausmachen.

불을 켜다 das Licht anmachen.

깜깜하다 es ist dunkel.

밝다 es ist hell.



기분이 좋다 gute Laune haben

기분이 나쁘다 schlechte Laune haben