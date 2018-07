Ich bin geblendet von deinem Sonnenschein. Ich habe Kaffee lieben gelernt, wo ich ihn doch sonst nicht mochte



Du bist ein Trost an meinem langen Tag. Das bewegt meine Gefühle, die doch erstarrt waren



Meine Liebe beginnt nun zu blühen. Sie wird vom Wind getragen, und nun steht sie dort in einen Stern verwandelt.



Ich muss nur an dich denken. Ich kann meine Gedanken an dich nicht mal alle zählen und schaue nur in den Himmel hinauf.



Es ist so schön, mein Herz hüpft. Weil du es bist, weil du mein alles bist, weil du der Stern bist, schaue ich dich an









위로하다 jemanden trösten

위로가 되다 Es ist ein Trost

너가 위로가 되다 Du bist mir ein Trost

너를 위로한다 Ich tröste dich