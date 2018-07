Nach einer langen Zeit bin ich wieder in diese Stadt gekommen. Die Landschaft ist genau die gleiche, die ich mir mit geschlossenen Augen vorgestellt habe



Eine Brise, die durch das Fenster hineinweht, weckt mich aus dem tiefen Schlaf. Es ist eine liebevolle Jahreszeit



Es ist eine hektische Welt. Auch wenn du mich vergessen hast, lächle mich doch an. Es hat sich nichts verändert



Entlang des silbernen Flusses bist du eine lange Strecke gelaufen. Über dem Kopf sehe ich den Himmel und es weht der Wind von damals



Die Tage der einsamen weit entfernten Reise



Der lange Tag, die dunkle Nacht. Ich denke immer an dich







여행을 떠나다 auf Reisen gehen, in Urlaub fahren

여행하다 reisen

여행 중이다 auf Reisen sein, im Urlaub sein

어떤 여행지가 좋아요? Welches Urlaubsziel wäre gut?

여행을 떠나다 auf Reisen gehen

여행을 가다 in den Urlaub fahren



여행 중에 여권을 잃어버렸다 Während der Reise seinen Pass verloren haben

여행가방 Koffer

여행가방을 싸다 den Reisekoffer packen