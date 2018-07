Soll ich kurz zu dir gehen? Ich rufe dich an, obwohl ich es weiß, dass du sowieso nicht rangehen wirst



Ganz hinten im Bus sitzend kommen mir die Tränen. Meine Gefühle haben den Weg verloren und wissen nicht wohin



In den Erinnerungen suche ich nach dir. Auch wenn du mich nicht mehr magst, kannst du nicht wieder zurückkommen?



Immer noch scheint mir, dass meine Liebe nur zehn Minuten entfernt ist



Es macht mich verrückt, dass ich nicht mal einen Gruß von dir hören kann. Sag mir doch etwas









전화를 받다 einen Anruf entgegen nehmen

전화를 걸다 jemanden anrufen



전화 받으세요 Bitte gehen Sie ans Telefon

전화를 바꿔주세요 Ich möchte bitte mit jemandem sprechen.

다시 전화하겠습니다. Ich rufe noch einmal an.