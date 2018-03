JYP Entertainment sucht Komponisten

Wer möchte mit Twice und Stray Kids berühmt werden? Es ist nicht etwa so, dass beide Gruppen neue Mitglieder suchen, sondern dass man mit neuen talentierten Komponisten zusammen arbeiten will! Die Firma JYP Publishing, eine Schwesterfirma der berühmten Agentur JYP Entertainment, die sich auf Produktion und Komposition von Liedern der Gruppen von JYP konzentriert hat, veröffentlicht eine Ausschreibung. Diese Ausschreibung erfolgt schon seit Jahren. Im Rahmen dieses Programms wurden zum Beispiel Hong Ji-sang, Komponist von „Why so Lonely“ von Wondergirls, Lee Woomin, Komponist von „Knock Knock“ und „Candy Pop“ von Twice und weitere entdeckt.

Dieses Mal werden Komponisten gesucht, die Lieder für Twice und Stray Kids produzieren sollen. An der Auswahl können sich alle bewerben. Alter, Geschlecht, Arbeitserfahrung und weiteres spielen bei der Teilnahme keine Rolle. Es können Einzelpersonen sowie Teams mitmachen. Alle, die interessiert sind, können ihre Arbeit vom 1. bis 31. März einreichen. Alle benötigten Dokumente und die MP3-Datei des Bewerbungsstücks können per E-Mail geschickt werden. Allen Teilnehmern viel Glück!