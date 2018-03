EXO trat bei Abschlussfeier von Pyeongchang 2018 auf

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind nun zu Ende.

Wie mehrmals berichtet, hat der K-Pop zum Erfolg des Sportfestes beigetragen. Daher durften bei der Abschlussfeier K-Pop-Stars auf keinen Fall fehlen.

Teilgenommen haben die Gruppe EXO und Sängerin CL von 2NE1.

Besonders wurden EXO wurden von internationalen Medien unter die Lupe genommen. Die britische Tageszeitung „The Guardian“ schrieb, dass die K-Pop-Band EXO bei der Abschlussfeier für viel Aufsehen gesorgt habe. Weiter berichtete die Zeitung, dass die ganze Welt auf EXO geschaut habe, die ja global bekannt sind und Fans überall auf der Welt haben. Sie hätten bislang mehr als acht Alben veröffentlicht und über 100 Preise erhalten.

Auch das US-amerikanische Fernsehen ABC meinte, dass der Höhepunkt der Abschlussfeier der Auftritt von EXO gewesen sei. Diese Gruppe habe Alben in drei Sprachen veröffentlicht und ihre Mitglieder würden als die erfolgreichsten Sänger in ganz Asien gelten, so Forbes. Auch schrieben „Billboard“ und „The New York Times“, dass EXO mit K-Pop die ganze Welt begeistert habe.

Dank dieses Auftritts konnten die Jungs auf der Bekanntheitsskala noch eine Stufe höher klettern.