TigerJK will mit neuen Stars am SXSW teilnehmen

Der berühmte koreanische Rapper Tiger JK will im März am Musikfestival SXSW teilnehmen. Aber er will nicht alleine auf der Bühne stehen, sondern mit einem Rapper, den er im Rahmen eines Projektes neu anwerben will. Als Tiger JK ein weiteres Mal zu diesem Festival eingeladen wurde, hatte er sich gedacht, dass er für die Entwicklung von Hiphop-Musik in Korea einen Beitrag leisten sollte. Daher hatte er ein Programm gestartet und will zwei neue Rapper auswählen, die mit ihm nach Texas fahren werden.

Tiger JK hat schon im letzten Jahr ein ähnliches Programm durchgeführt. Er trat in einer TV-Show auf und machte neue Rapper berühmt. Die Honorare, die er durch seinen Auftritt bekommen hatte, spendete der Künstler sogar für gute Zwecke.

Derzeit ist Tiger JK mit seiner Frau Yun Mirae und dem Sänger Bizzy unter anderem als Gruppenmitglied von MFBTY tätig.