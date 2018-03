Girlfriend wollen in Japan auf sich aufmerksam machen

Die koreanische Girlgroup Girlfriend will es auch im Nachbarland Japan versuchen. Sie haben bereits einen Vertrag mit einer japanischen Agentur geschlossen und wollen im Mai ihr Debütalbum für den japanischen Markt herausgeben.

Girlfriend debütierten 2015 mit “Glaskugel” und waren mit „Ab heute sind wir zusammen“, „Die Zeit zurückdrehen“, „Du und ich“, „Fingertip“, „die Ohren spitzen“ und „Sommerregen“ nicht minder beliebt. Inzwischen sind die jungen Damen in der Musikwelt fest etabliert.

Kürzlich haben die Mitglieder eine offizielle Internetseite in Japan freigeschaltet, und die Japaner sind schon sehr gespannt. Die Orikon-Charts berichten bereits täglich von den Koreanerinnen.

Ab 28. Februar befinden sich Girlfriend auf einer Asientournee.