Boygroups haben im März viel vor

Der Monat des Frühlings hat begonnen und besonders die Boygroups sind wieder aktiver geworden und sozusagen aus dem Winterschlaf erwacht.

Zuerst einmal haben TVZQ verkündet, nun richtig in die Musikwelt zurückkehren zu wollen. Die beiden Mitglieder haben endlich ihren Militärdienst erfolgreich absolviert und arbeiten derzeit an einem neuen Album. Der genaue Termin steht zwar noch nicht fest, aber sie wollen im März wieder dabei sein!

Auch Winner sind derzeit sehr beschäftigt und haben sogar in den USA ein Musikvideo zu einem neuen Lied gedreht. Im April letzten Jahres waren sie mit „Really Really“ sehr beliebt. Dann kamen im August weitere Lieder wie „Love me Love me“ und „Island“ auf den Markt, die ebenfalls viel gehört wurden. Mit welchem Lied sie die Charts von März auf den Kopf stellen werden? Die Fans sind schon jetzt sehr gespannt.

GOT7 haben mehr Informationen preis gegeben. Ein neues Werk soll am 12. März veröffentlicht werden und den Titel “Look” tragen. Schon am 28. Februar veröffentlichten die Jungs ein gemeinsames Lied mit der Sängerin Hyorin. Die Melodie und den Liedtext hat der Anführer der Gruppe JB selbst geschrieben.