Konkurrenz um Spitzenplätze verschärft sich

In der koreanischen Musikwelt tobt ein erbitterter Wettstreit. Die Gruppe iKon besetzt schon seit einem Monat die Topränge der Charts, die Girlgroup Momoland kletterte rasch die Chart-Leiter hoch und Roy Kim landete einen Volltreffer.

iKon hat am 25. Januar das zweite reguläre Album auf den Markt gebracht und das Lied “Ich liebte dich“ stieg gleich danach in den Charts auf. Die Spitzenplätze von allen wichtigen Musikcharts wurden erobert und die Jungs lassen sich einfach nicht von der Spitze vertreiben. Das letzte Mal schaffte die Gruppe Bigbang es mit ihrem Lied „Der letzte Abschied“ acht Wochen in Folge auf der Nummer eins zu stehen. Das war übrigens im Jahr 2008 und seitdem hielt sich kein Lied mehr so lange an der Spitze. iKon, die ja als die kleinen Brüder von Bigbang gelten, wollen diese Marke nun in Angriff nehmen. Mal schauen, ob iKon so viel Chart-Ausdauer haben wie Bigbang.

Als Momoland am 3. Februar das Lied „Bboom Bboom“ veröffentlichten, wurden sie von verschiedenen Medien beleuchtet. Besonders im Ausland war man auf das Lied aufmerksam geworden. Die Melodie des Liedes und besonders die Choreographie kommt bei den Fans gut an. Von Tag zu Tag wird das Lied „Bboom Bboom“ beliebter, und dementsprechend klettert das Lied von Mal zu Mal in den Charts ein bisschen höher.

Roy Kim hat am 12. Februar ohne vorherige Ankündigung ein selbst produziertes Lied veröffentlicht. „Only Then“ kam dann auf Anhieb auf Platz eins. Derzeit befindet sich Kim in den USA, da er immer noch Student ist. Aber er ist in den Ferien auch als Sänger erfolgreich aktiv.

„Ich liebte dich“, „Bboom Bboom“ und „Only then“ sind derzeit die Lieder, die sich um den Spitzenplatz streiten. Wer wohl der Gewinner sein wird?