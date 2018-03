Lee Young-ae kehrt auf die große Leinwand zurück

Die Schauspielerin Lee Young-ae kehrt nach 13 Jahren Pause wieder vor die Kamera zurück.



Die Dreharbeiten für ihren neuen Film „Find Me“ werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte anlaufen. Lee wird eine Mutter spielen, die ihren geistig behinderten Sohn verliert. Meldungen zufolge soll die Besetzung bereits feststehen.



Lee erlangte internationale Bekanntheit mit ihrer Rolle in der Fernsehserie „Jewel in the Palace“ aus dem Jahr 2003 und war zum letzten Mal im Kino in Park Chan-wooks Thriller „Sympathy for Lady Vengeance“ aus dem Jahr 2005 zu sehen.