Die K-Pop-Boyband EXO wird nach ihrem Konzert am Samstag in Singapur nach Bangkok reisen, die nächste Station ihrer Asientour.



In Singapur gab die Gruppe Hits wie „Growl“ sowie „Power“ zum Besten und führte auch Solosongs der Bandmitglieder auf.



EXO wird ihre Tour fortsetzen und in Bangkok vom 16. bis 18. März weitere Konzerte geben. Die Boyband besteht aus neun Mitgliedern und zählt zu den angesagtesten K-Pop-Bands inner- und außerhalb von Korea.