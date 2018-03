Wanna One und TWICE bei KCON Japan mit dabei

Beliebte K-Pop-Bands wie Wanna One und TWICE werden auf der KCON in Japan auftreten.



Die internationale Messe für Musik und Kultur rund um K-Pop wird ab dem 13. April drei Tage lange im Makuhari Messe Convention Center in Chiba, im östlichen Teil von Tokio, stattfinden. Sieben K-Pop-Gruppen – darunter Wanna One, TWICE, GFriend, Sunmi und 2PM – werden zusätzlich zu dem bereits angekündigten Lineup, zu dem Bands wie MOMOLAND und Seventeen gehören, performen.



Die KCON wurde zum ersten Mal 2012 in Irvine in Kalifornien eingeführt und Ableger davon werden jährlich auf der ganzen Welt veranstaltet. Die KCON Japan startete 2015 und wird jedes Jahr größer.