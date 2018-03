Time: „Hope World“ von J-Hope sollte man in dieser Woche unbedingt hören

Das Lied “Hope World” von J-Hope, Mitglied von BTS, wurde von „Time“ zu den fünf Liedern gewählt, die man in dieser Woche unbedingt gehört haben sollte.

Am 2. März stellte das US-Magazin fünf Lieder vor, die man unbedingt hören sollte (5 Songs You Need to Listen to This Week). Time kommentierte zum Lied von J-Hope, dass der Künstler dieses Mal einen Solosong veröffentlicht habe. In seinem Solo Mix-Tape befindet sich eben das Lied “Hope World”, das sehr fröhlich ist. Obwohl das Lied auf Koreanisch gesungen wird, ist man auch ohne Kenntnis der Sprache gleich davon gefesselt. Weitere Lieder, die von „Time“ erwähnt wurden, sind „Top Off” von DJ Khaled, „Tor You Too“ von Yo La Tengo, „It Runs Through Me“ von Tom Misch and De La Soul und „Love Me Right“ von Amber Mark.