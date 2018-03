Wer sind die Teilnehmer von KCON 2018 Japan?

Wieder einmal soll vom 13. bis 15. April in Japan das Festival „KCON 2018 Japan“ ausgetragen werden. KCON wurde das erste Mal 2012 in den USA veranstaltet. Das Festival besteht aus K-Pop-Konzerten, Aufführungen von koreanischen Filmen und TV-Dramen und Ausstellung von verschiedenen Hallyu-Erzeugnissen. Dieses Festival soll zur Verbreitung und Vorstellung der koreanischen Kultur beitragen. Bislang wurde es in verschiedenen Ländern organisiert.

Vor kurzem wurde bekannt gegeben, wer nun mit dabei sein sollte und am K-Pop-Konzert teilnehmen könnte: Gugudan, Wanna One, Girlfriend, Golden Child, Seonmi, Twice und weitere.

Am 13. April sollen zuerst einmal die Gruppen Gugudan, Wanna One und Pentagon auf der Bühne stehen und die Japaner auf die kommenden Tage vorbereiten. Alle drei Idolgruppen sind derzeit in Japan sehr gefragt.

Am zweiten Tag wollen dann Girlfriend, Wooyoung von 2PM und PromiseNine an die gute Stimmung anknüpfen. Wooyoung hat bereits ein Album in Japan herausgegeben, das gleich nach der Veröffentlichung höchst beliebt war.

Am 15. April beenden dann Golden Child, Seonmi und Twice das diesjährige Festival. Die Japaner sind wohl sehr auf die Gruppe Twice gespannt, denn diese sorgt derzeit für großes Aufsehen.

Die Tickets für die Konzerte kann man ab 6. März reservieren.