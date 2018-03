N.Flying veranstalten erfolgreich erstes Solokonzert in Japan

Die koreanische Boyband N.Flying hat jüngst ihr erstes Solokonzert in Japan mit Erfolg zu Ende gebracht.

Am 3. März standen die Koreaner in Tokio auf der Bühne und schenkten ihren Fans unvergessliche Momente. Dieser Event ist das erste Konzert seit ihrem Debüt in Japan vor vier Jahren. Alle Tickets wurden verkauft und viele meinten, dass N.Flying eine neue Hallyu-Band seien.

N.Flying sangen auf der Bühne ihre größten Hits. “R U Ready?” aus ihrem zweiten Minialbum, “Say Goodbye”, “Don’t Mess With me”, “Heiße Kartoffeln“, „Wird es schöner werden?“, „Nur einen Tag“ wurden zuerst vorgetragen und sorgten für prächtige Stimmung. Dann folgten Lieder, die die Jungs extra für den japanischen Markt herausgegeben haben, also in japanischer Sprache gesungen haben. Insgesamt waren es 19 Stücke.

N.Flying wollen dann auch im Heimatland ein Konzert veranstalten, dies wird am 24. März in Hongdae stattfinden.