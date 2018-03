Hyukoh Band erhält drei Preise bei den Korea Music Awards

Die Indiegruppe Hyukoh Band hat am 28. Februar bei den Korea Music Awards gleich drei Preise erhalten. Allerdings waren die Mitglieder dieser Gruppe nicht persönlich zur Preisverleihung gekommen und viele fragten sich warum. Gleich am darauf folgenden Tag, also am 1. März, schrieb der Frontsänger dieser Gruppe Oh Hyuk, warum sie nicht dabei sein konnten. Er schrieb, dass sie sich derzeit in Deutschland befinden und an einem neuen Album arbeiten würden. Sie fanden es sehr bedauerlich, nicht bei den Awards gewesen zu sein. Sie seien sehr dankbar für die Auszeichnung und hatten es zuerst nicht richtig glauben können, gleich drei Preise zu erhalten. Sie wollen sich noch mehr anstrengen und gute Musik machen.

Hyukoh Band haben mit dem Lied “Tomboy” und dem Album “23” den Preis für das Lied des Jahres, das beste Modern Rock Lied und das beste Modern Rock Album bekommen.