Fans schenken Werbung für WJSN

Am 1. März war im Zentrum von New York die koreanische Girlgroup WJSN zu sehen. Auf acht Leinwänden an drei Gebäuden des Times Square waren die Girls zu sehen. Es stellte sich heraus, dass die Fans anlässlich der Herausgabe des vierten Minialbums “Dream your dream” diesen Event geplant haben.

Eine Werbung am Times Square zu organisieren ist nicht so einfach. Nur Gruppen, die über eine sehr breite Fanschicht verfügen, können sich über ein solches Geschenk freuen. Es ist also ein deutlicher Beweis dafür, dass WJSN international bekannt und beliebt sind.

Das neue Minialbum kam am 27. Februar auf den Markt und wurde seitdem viel gekauft. Das Lied „Dreams come true“ aus dem Werk ist besonders beliebt und das Musikvideo dazu wurde bereits viel gesehen. Das Lied „Dreams come true“ ist von einem kräftigen Synth-Sound geprägt und ein Dance-Pop-Song.