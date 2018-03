Sänger von SM Entertainment geben Galakonzert in Dubai

EXO, Red Velvet sowie weitere K-Pop-Sänger von SM Entertainment werden nächsten Monat auf einem Galakonzert der Agentur in Dubai zu sehen sein.



Die „SM Town Live World Tour VI in Dubai“ wird am 6. April in Dubai in der Autism Rocks Arena stattfinden. Auftreten werden angesagte Sänger der Agentur wie EXO, TVXQ, Super Junior und Red Velvet.



Die SM Town Live Konzertreihe präsentiert namhafte Künstler der in Südkorea größten Entertainmentfirma. Sie begann 2008 und seitdem wurden Konzerte in New York, Paris, Tokio und Peking usw. erfolgreich ausgetragen.