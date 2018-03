Soyu kündigt Kirschblütenfestival musikalisch an

Noch ist es zwar morgens und abends recht kühl, aber die Temperaturen sollen weiter steigen. Das bedeutet, dass bald wieder die Kirschblüten zu sehen sind. Daher wird am 7. April das Kirschblütenfestival veranstaltet, das immer ein lohnenswertes Ziel für einen Ausflug ist, wobei sie verschiedene Songs von berühmten Sängern hören können.

Soyu hat passend zu diesem Anlass einen Frühlingssong veröffentlicht. Er trägt den Titel “My Blossom” und handelt von den Gefühlen, bald eine neue Liebe zu beginnen. Es klingt gut und passt ausgezeichnet zum Frühling. Zum Beispiel wird im Lied gerufen, “wenn wieder der warme Wind zu wehen beginnt, dann muss ich als erstes an dich denken” oder “du und ich sind uns zwar noch nicht nah, aber wenn die Kirschblüten blühen, möchte ich mit dir zusammen sein“. Das Lied erfüllt also alle Voraussetzungen, ein stets gerne gehörtes Frühlingslied zu werden. Außerdem ist Soyu bekannt dafür, tolle Lieder zu singen. Sie hatte bisher große Erfolge mit Gemeinschaftswerken erzielt.