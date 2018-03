BTS haben wieder mal Preise eingeheimst

Es gibt wohl keine Woche, in der nicht über BTS berichtet wird. Denn es gibt immer wieder Neues von den Boys.

Am 11. März fanden in Kalifornien die iHeartRadio Music Awards statt. Die Koreaner waren bei dieser Preisverleihung gleich in zwei Kategorien nominiert worden. Allerdings konnten sie nicht daran teilnehmen, da sie derzeit an einem neuen Album arbeiten.

Obwohl sie nicht anwesend waren, erhielten sie zwei Preise für die „Best Boyband” und “Best Fan Army”. Es wurde auf SNS-Seiten abgestimmt und die Preisträger ermittelt. BTS sagten, dass sie sehr gerührt seien und sich bemühen werden, ein gutes Album herauszubringen.

Am Tag darauf stellte sich heraus, dass das Musikvideo zum Lied „Fire“ auf YouTube 300 Millionen Mal aufgerufen wurde. Damit wurde das Musikvideo neben „DNA“ 300 Millionen mal gesehen.