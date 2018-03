Jeong Seung-hwan veranstaltet erfolgreich erstes Solokonzert

Solosänger Jeong Seung-hwan hat mit Erfolg sein erstes Solokonzert veranstaltet.

Am 10. und 11. März stand er in Seoul auf der Bühne. Aber schon vor der Veranstaltung wussten alle, dass es ein Erfolg werden würde, denn die Tickets waren nach nur 20 Sekunden alle verkauft.

Das Konzert dauerte 150 Minuten und auf der Bühne sang Jeong viele Lieder, nicht nur eigene, sondern auch Lieder von anderen Sängern, die er gerne mag.

Sein erstes Lied war „Stimme“. Es stammt aus seinem Debütalbum aus dem Jahr 2016. Dieses Lied hat er selbst geschrieben. Dann kamen „In den Wald gehen“, „Der Winter“ und weitere. Die Besucher waren gleich von Jeong gefesselt. Auch präsentierte er mehrere Lieder, die er im Rahmen der Casting-Show K-pop-Star gesungen hatte. Die Fans konnten sich direkt an die ersten TV-Auftritte von Jeong Seung-hwan erinnern.

Eigentlich gilt Jeong als ruhige Person, aber an den beiden Tagen war es anders. Auf der Bühne erzählte der Künstler über dies und das, so dass ein guter Austausch mit den Fans stattfinden konnte.

Jeong hatte im Februar sein erstes reguläres Album auf den Markt gebracht und ist derzeit mit den Liedern aus dem Album aktiv.