New York Times: IU zeigt die Richtung der Musik an

Laut New York Times Magazin gehört die koreanische Sängerin IU zu den Interpreten, die die Richtung der Musik anzeigen würden.

Am 11. März hat das Magazin einen Artikel veröffentlicht, in dem 25 Künstler vorgestellt wurden. Darunter befand sich IU mit ihrem vierten regulären Album “Palette”. IU ist die einzige asiatische Sängerin in dieser Rangliste.

New York Times meinte, dass IU Ähnlichkeiten mit Britney Spears hätte, da sie eine junge Solosängerin ist und kein süßes oder naives Image vertreten würde. Besonders im Album “Palette” könne man gut heraushören, dass IU eine talentierte Musikerin ist.

Bislang wurden im Westen Lieder wie „Gangnam Style“ veröffentlicht, die fröhlich aber etwas nur für Maniacs sind. Die Lieder von IU seien anders. Ihre Lieder handeln nicht etwa davon, “dass man auch im Traum an dich denken würde”, so wie viele der anderen K-Pop-Lieder. IU ist bei der Arbeit ernst und entwickelte einen ganz eigenen Stil.

Weitere Künstler auf dieser Rangliste sind unter anderem Bruno Mars und Taylor Swift.