Mamamoo mit „Yellow Flower“ zurück

Die koreanische Girlgroup Mamamoo ist wieder zurück! Am 7. März haben die Mitglieder ihr sechstes Minialbum mit dem Titel “Yellow Flower” herausgebracht. Sie sind derzeit mit dem Song „In der Nacht mit leuchtenden Sternen“ aktiv.

Wie der Titel des Albums schon verrät, sind die Lieder im Album auf die neue Jahreszeit ausgerichtet. Die Melodie der Lieder und das Bühnenkostüm der Girls kündigen den Frühling an.

Ist es deswegen? Gleich nach der Herausgabe des Liedes „In der Nacht mit leuchtenden Sternen“ erreichte es die Nummer eins von verschiedenen Musikcharts. Das Musikvideo ist ebenfalls höchst beliebt. Es wurde in nur vier Tagen nach der Veröffentlichung über fünf Millionen mal gesehen.