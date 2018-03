R&B-Gruppe Solid will nach 21 Jahren wieder zurückkehren

Vielleicht kann man das als einen neuen Trend bezeichnen. Derzeit schließen sich Gruppen, die in den 90ern erfolgreich aktiv waren, aber dann leider auseinander gegangen waren, wieder zusammen und veröffentlichen neue Songs. Repräsentativ für diesen Trend sind die Gruppen Sechs Kies und Jinusean. Nun hat eine weitere Gruppe ein Comeback angekündigt: Solid.

Die R&B-Gruppe Solid will nach 21 Jahren wieder in der koreanischen Musikwelt zeigen, wie richtige R&B-Musik gemacht wird. Die drei Mitglieder kann man mit Fug und Recht als Vorreiter oder Pioniere der R&B-Musik in Korea bezeichnen.

Solid hat von 1993 bis 1997 insgesamt vier Alben veröffentlicht und darunter befinden sich natürlich viele Hitsongs. Mehrere Millionen Alben wurden verkauft, aber trotz des großen Erfolgs standen die Mitglieder nach 1997 nicht mehr gemeinsam auf der Bühne. Und das sollte sich nun ändern. Solid will am 22. März ein Album herausbringen und dann noch ein Konzert veranstalten. Alle Lieder werden wie die Vorherigen selbst geschrieben und produziert.