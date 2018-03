Schauspieler Park Hae-jin pflanzt in China Bäume

Der Schauspieler Park Hae-jin schließt sich einer Kampagne an, um mit seinen Fans gegen Feinstaub vorzugehen.



Park versprach im letzten Jahr seinen Fans während einer Veranstaltung für eine Fernsehsendung, Bäume zu pflanzen.



Parks Fans aus China hatten 520 Bäume gespendet, um die Wüstenbildung in Westchina zu bekämpfen, und der Schauspieler spendete weitere 6.000 Bäume. Während einer Pressekonferenz für eine TV-Show versprach Park seinen Fans, dass er die gespendeten Bäume mit ihnen zusammen pflanzen werde, wenn die neue Show eine Einschaltquote von 10 % erreicht.



Park wurde in China bekannt durch seine Rolle in der chinesischen Serie „Qian Duo Duo Get Married“ aus dem Jahr 2011, die ein landesweite Sensation wurde.