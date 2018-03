Romantischer Film aus Korea in 17 Länder verkauft

Ein romantischer Film aus Korea ist in 17 Länder verkauft worden.



Die Kinorechte von dem koreanischen Film „Be With You“ wurden an die USA, Kanada, Großbritannien, Taiwan, Vietnam, Singapur, Malaysia sowie an 10 weitere Länder verkauft.



Nach seiner Veröffentlichung in Korea am 14. März wird der Film Ende dieses Monats in Taiwan und Anfang April in Vietnam sowie Singapur in den Kinos anlaufen.



Bei dem Film handelt es sich um eine Neuverfilmung eines japanischen Kinohits aus dem Jahr 2004 mit gleichnamigem Titel. In der koreanischen Version sind So Ji-seob und Son Ye-jin in den Hauptrollen zu sehen.