Cho Yong-pil und Lee Sun-hee treten bei Südkoreas Konzert in Pjöngjang auf

Zwei südkoreanische Popmusik-Veteranen werden als Teil der südkoreanischen Künstlertruppe nächsten Monat in Pjöngjang auftreten.



Die Namen aller Mitwirkenden müssen zwar noch bekannt gegeben werden, doch Veteranen-Musiker Cho Yong-pil und Lee Sun-hee werden zur Künstlertruppe gehören, die Anfang April in Pjöngjang auftreten wird. Das Konzert ist Teil eines kulturellen Austauschs, der zwischen den beiden Regierungen vereinbart wurde.



Hochrangige Delegierte auf beiden Seiten werden am Dienstag Details des Konzerts besprechen wie die Größe der Künstlertruppe, den Spieplan sowie die Sicherheit der Künstler während ihres Aufenthalts im Norden.



Auch Yoon Do-hyun und Baek Ji-young wurden nach ihrem Interesse befragt.