Black Pinks erfolgreicher TV-Show-Auftritt

Stars wollen immer perfekt aussehen, bzw. sich nur von ihrer besten Seite zeigen. Die Fans jedoch sind neugierig, wie der Alltag ihrer Idole aussieht. Daher sind Reality-Shows, in denen große Stars auftreten besonders beliebt. Stars, die auf der Bühne zu perfekt und daher vielleicht etwas kalt und unnahbar erscheinen, sind auch nur Menschen wie wir selbst, denen auch manchmal Fehler unterlaufen. Das konnte man jüngst in einer Reality-Show mit der koreanischen Girlgroup Black Pink noch einmal gut sehen. Diese Show wurde auf YouTube und V Live gesendet, die letzte Sendung lief am 18. März.

Black Pink debütierten 2016 und sind seitdem auf Erfolgskurs. Sie blicken bereits auf viele Hitsongs zurück und verfügen über eine breite internationale Fanschicht. In der Show machten sie eine Reise nach Thailand und probierten vieles aus. Sie fuhren Wasserski, oder machten Camping. Besonders waren die Fans davon begeistert, dass die Girls viel lachten und scherzten. Denn auf der Bühne sind sie sehr charismatisch. Wenn eine neue Episode von Black Pink hochgeladen wurde, wurde das Video besonders in Japan, Vietnam, aber auch in anderen Erdteilen viel gesehen. Jetzt warten die Fans wieder darauf, Black Pink mit einem neuen Werk auf der Bühne zu sehen.