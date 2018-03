Bigbangs „Blumenweg” begeistert die internationalen Fans

Der neue Song der koreanischen Boyband Bigbang erobert die internationalen Charts. Man kann sagen, dass die Jungs vor der großen Pause einen Hit gelandet haben. Die einzelnen Mitglieder haben vor kurzem ihren Militärdienst begonnen.

Als das Lied „Blumenweg“ am 13. März auf den Markt kam, schoss es gleich in die oberen Regionen von repräsentativen Musikcharts in Korea.

Dann verkaufte sich das Album in China in nur vier Tagen eine Million mal. Noch nie hat ein koreanischer Sänger es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Alben zu verkaufen.

Auch im Nachbarland Japan ist der Song beliebt. Dort war es ihr erstes Werk nach einem Jahr und drei Monaten. Bigbang haben fünf Jahre in Folge in Dom-Konzerthallen in Japan Konzerte gegeben, was für eine ausländische Gruppe ein bemerkenswertes Ergebnis ist.

Ausländische Medien wie Billboard, Time und BBC berichteten, dass Bigbang die einflussreichsten Musiker in der koreanischen Musikszene seien und dass es nun vorerst keine Lieder mehr von ihnen geben werde, weil vier von fünf Mitgliedern ihren Militärdienst antraten.