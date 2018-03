GOT7 wollen auf Welttournee gehen

GOT7 haben bekannt gegeben, die ausländischen Fans vor Ort besuchen zu wollen. Das wird im Mai geschehen.

Die koreanische Boygroup GOT7 verkündete, ab Mai 17 verschiedene Städte weltweit zu besuchen und dort Konzerte zu veranstalten. Aber beginnen wollen sie ihre Welttournee in Korea. Sie stehen also erst einmal vom 4. bis 6. Mai in Seoul auf der Bühne, dann geht es nach Thailand, Macao, Deutschland, Frankreich, Taiwan, Indonesien, Kanada, Amerika, Mexiko, Argentinien, Chile, Singapur und Hongkong.

Das Konzert findet anlässlich der Herausgabe ihres neuen Albums „Eyes on You“ statt. Die Eintrittskarten können bereits ab dem 26. März vorbestellt werden.