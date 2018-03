K-Pop-Konzert anlässlich der olympischen Winterspiele fand mit großem Erfolg in Youngwol statt

Am 17. März wurde in Youngwol, ein Bezirk in der Gangwon-Provinz, mit großem Erfolg ein K-Pop-Konzert veranstaltet. Es kamen viele Fans und Bürger und spendeten reichlich Beifall.

Dieses K-Pop-Konzert wurde organisiert, um anlässlich der olympischen Winterspiele und Paralympics in Pyeongchang den K-Pop bekannter zu machen.

An dem Tag kamen verschiedene K-Pop-Stars wie Outsider, Lovelyz und EXID. Outsider ist ein Rapper, der besonders schnell sprechen kann. Als er seinen superschnellen Rapp darbot, waren alle Besucher begeistert. Dann waren die Girlgroups an der Reihe. Lovelyz sangen „Glockentöne”, “Dreieck“, „Ah-Choo“ und weitere. Auch EXID leisteten einen Beitrag mit „Ah Yeah“, „Hot Pink“ und „Oben und unten“.

Vom 16. bis 23. März gab es am gleichen Ort eine K-Pop-Fotoausstellung. Zu sehen waren 189 Fotos von 30 verschiedenen K-Pop-Stars wie BTOB, Block B, B1A4, Girlfriend und weitere.