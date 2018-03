Lee Hi begeistert die Besucher von SXSW

Sängerin Lee Hi hat mit ihrem Auftritt bei SXSW die amerikanischen Fans begeistert.

Lee His Auftritt war für den 16. März geplant. Sie sollte an dem Tag ihre Musik auf einer Bühne beim Musikfestival SXSW vorstellen. Sie war eine der koreanischen Teilnehmer an diesem Musikevent.

Etwa 2.000 Besucher kamen, um sich die Lieder von Lee Hi anzuhören. Sie sang insgesamt elf Lieder und die Musikliebhaber waren gleich gefesselt von der tollen Stimme und Musik der Sängerin.

Schon beim ersten Lied „Rose“ bekam Lee viel Beifall. Als sie danach „Here come the regret“ und „Ich bin anders“ sang, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt, so dass bald kein Zweifel mehr daran bestehen konnte, dass es sich um ein Konzert von Lee Hi handelte Beim letzten Lied „1, 2, 3, 4“ sangen die Besucher sogar mit.

Lee Hi sagte, dass sie zum ersten Mal in den USA auf der Bühne gestanden habe. Daher war sie sehr nervös und geehrt zugleich gewesen.