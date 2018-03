Yun Sang wird Musikdirektor des Konzerts in Pjöngjang

Komponist und Sänger Yun Sang wurde zum Musikdirektor eines Konzerts in Pjöngjang ernannt, das Anfang April im Norden der koreanischen Halbinsel stattfinden soll.

Das Vereinigungsministerium kommentierte, dass Yun die verschiedenen Merkmale der koreanischen Musikgeschichte bestens kenne und daher die richtige Person für diesen Posten sei.

Debütiert hat der Künstler im Jahr 1990, aber kennt sich besonders gut mit der Musik der 70er und 80er aus. Er ist auch der Gründer der Girlgroup Lovelyz. Außerdem kooperiert er derzeit mit Vertretern der EDM-Musik.

Am 20. März ist Yun Sang also zum Tongilgak, einem nordkoreanischen Pavillon im Waffenstillstandsort Panmunjeom gefahren, um dort mit seinen nordkoreanischen Kollegen ein Arbeitsgespräch zu führen. Es soll besprochen werden, wer die Teilnehmer des Konzerts sind und wie die Bühne gestaltet wird.

Wahrscheinlich werden Sänger wie Jo Yong-pil, Lee Sun-hui, Yun Do-hyun, Baek Ji-young und weitere dabei sein.