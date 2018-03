Wanna One kehren mit neuem Album zurück

Die Boygroup Wanna One ist wieder zurück. Sie haben am 19. März ihr neues Album mit dem Titel „I Promise you“ auf den Markt gebracht und gleich danach war das Lied „Bumerang“ aus dem Album in den oberen Regionen von verschiedenen wichtigen Musikcharts zu finden.

Das Lied „Bumerang“ ist ein Elektro-Trapp-Lied und hat einen starken Beat. Die Stimmen der Mitglieder passen ausgezeichnet zur Melodie und zum Rhythmus.

Aber eigentlich war der Erfolg schon voraussehbar. Denn schon vor der Veröffentlichung bestellten 700.000 Fans ein Album vor. Das ist für eine neue Gruppe ein definitiver Beweis dafür, dass sie bereits Superstars sind. Wanna One debütierten erst vor acht Monaten. Allerdings werden sie als Gruppe Wanna One nur bis Ende des Jahres bestehen, so wie es bei der Projektgruppe IOI der Fall war. Die beiden Gruppen wurden im Rahmen einer TV-Show ins Leben gerufen und können nur für eine begrenzte Zeit aktiv sein. Allerdings werden sie bestimmt auch danach an ihren Erfolg anknüpfen können.