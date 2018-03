K-Pop-Gruppe Solid kehrt zurück

Solid war ein populäres R&B-Trio in den 90ern und meldet sich nun nach 21 Jahren Pause mit einem brandneuen Album zurück.



Die Gruppe promotete letzte Woche ihr Album, das in eigener Produktion entstand und den Titel „Into the Light“ trägt. Das Album wurde am 22. März veröffentlicht.



Nach ihrem Debüt 1993 konnte die Gruppe viele Hits landen, daruter „Holding on to Tonight“, und sie verkaufte über 4 Millionen Alben. Nach der Veröffentlichung ihres vierten Albums 1997 zogen sich die Bandmitglieder zurück.



Das neue Album der Band umfasst neun Songs, unter ihnen drei Remixarbeiten von vergangenen Hits. Bei dem Rest handelt es sich um brandneue Lieder, die von Bandmitglied Jae Chong geschrieben und produziert wurden.



Chongs sagt über das Album: „Wir wollten etwas Neues versuchen und zur Weiterentwicklung der koreanischen Musikszene beitragen.“