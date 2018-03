Choi Soo-young wurde als Sooyoung der populären Girlgoup Girls’ Generation bekannt und wird in einem koreanisch-japanischen Film mitwirken.



Choi übernimmt die Hauptrolle in dem Film „Memories of a Dead End“, der auf einem japanischen Roman basiert. Erzählt wird, wie eine Frau mit einem lebensverändernden Moment umgeht. Die Dreharbeiten beginnen nächsten Monat in Japan.



Choi war bereits in kleineren Rollen in Filmen wie in „Hello Schoolgirl“ sowie in einer Fernsehserie zu sehen.