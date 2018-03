April gibt nächsten Monat japanisches Debütalbum heraus

Die K-Pop-Girlgroup April wird im nächsten Monat ihr japanisches Debütalbum herausgeben.



Ihr neues Album „Tinker Bell“ wird am 25. April veröffentlicht und ist das erste japanische Album der Gruppe. April wird vor der Veröffentlichung des Albums am 21. April in Tokio ein Showcase halten.



Zudem wird die Gruppe zwei Wochen lang in Japan über veschiedene Medienkanäle für ihr neues Album die Werbetrommel rühren.



In Korea gab April vor Kurzem ihre fünfte EP „The Blue“ heraus und wird am 14. April in Seoul ein Minikonzert geben.