Neue Boyband von JYP gibt ihr Debüt

Stray Kids, eine neue Boyband von JYP Entertainment, geben nach ihrer international erfolgreichen Vorveröffentlichung nun ihr Debüt.



Die neunköpfige Gruppe wurde in einer Castingshow gebildet, die letztes Jahr im koreanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Noch vor ihrem Debüt zog die Gruppe die Aufmerksamkeit auf sich, da sie nach vier Jahren JYPs erste Boyband ist.



Ihre Debüt-EP „I Am Not“ beinhaltet den Leadtrack „District 9“ und alle acht Lieder des Albums wurden von den Bandmitgliedern selbst geschrieben und komponiert.



Das Debüt-Showcase von Stray Kids fand am 25. März statt und ihre Debüt-EP wird am 26. April veröffentlicht.