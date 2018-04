Hyerim von Wondergirls genießt das Studentenleben

Die koreanische Girlgroup Wondergirls existiert leider nicht mehr und als sie bekannt gaben, dass sie nun als Gruppe nicht mehr bestehen würden, waren die Fans weltweit sehr traurig. Aber nach dieser Entscheidung haben die einzelnen Mitglieder alle ihre eigenen Wege eingeschlagen.

Das Mitglied Hyerim, das die jüngste in der Gruppe ist und erst vor sieben Jahren in die Gruppe eingetreten war, sagte jüngst in einem Interview, dass sie derzeit als Studentin sehr glücklich sei.

Die Sängerin begann im letzten Jahr ihr Studium an der Hankuk Universität für Fremdsprachen. Ihr Hauptfach ist Dolmetschen und Übersetzen Koreanisch-Englisch. Der Grund für die Wahl dieses Faches ist, dass sie bereits verschiedene Sprachen gut beherrscht, aber die Sprachen noch besser lernen wollte. Da sie mehrere Jahre im Ausland gelebt hat, kann sie gut Chinesisch und Englisch sprechen. Aber wenn sie Dolmetschen und Übersetzen lernt, könne sie mit Überzeugung und Stolz sagen, dass sie diese Sprachen richtig beherrscht, so Hyerim.

Derzeit macht ihr besonders das Übersetzen viel Spaß. Vor kurzem hatte sie mal an einem Buch gearbeitet und das sei sehr interessant gewesen. Sie möchte gerne Bücher verschiedener Genres übersetzen.

Sie denke natürlich sehr gerne an die Zeit als Mitglied von Wondergirls zurück und diese Zeit sei wie ein Wunder und Geschenk zugleich für sie gewesen. Aber jetzt ist sie zufrieden und glücklich als Studentin.

Andere Mitglieder wie Seonmi und Yubin sind als Sängerinnen erfolgreich aktiv; Sohui wirkt derzeit als Schauspielerin.