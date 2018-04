Die Konzertteilnehmer in Pjöngjang stehen fest

Die Medien berichten schon seit Tagen, wie das anstehende Konzert in Pjöngjang aussehen soll und wer die Teilnehmer sein werden.

Nicht nur ältere, sondern auch jüngere Interpreten werden mit dabei sein. Zuerst einmal steht fest, dass die Sänger Jo Yong-pil und Lee Sunhui dabei sein werden. Die beiden Sänger sind im Norden besonders beliebt. Jo wird Lieder wie „Das Teehaus in jenem Winter“, „An meinem Freund“, „Traum“ und „Mona Lisa“ singen. „Das Teehaus in jenem Winter“ soll ein Lieblingslied des langjährigen Machthabers Kim Jong-il sein. Lee Sunhui wird dann „An J“, „Wundervolle Flüsse und Berge“, „Ich möchte es wissen“ und weitere Hits vortragen.

Weitere Teilnehmer des Konzerts werden Baek Ji-young, Jung In und Ali sein. Alle drei sind tolle Sängerinnen und die Nordkoreaner wollen “Bitte vergiss mich nicht“, „Der Weg aufwärts“ und weitere von den Südkoreanerinnen hören.

Red Velvet vertreten dann die Idolgroups. Sie sind die Jüngsten in der Truppe. Sie wollen „Red Flavor“ und „Bad Boy“ singen. Es wird noch ausgehandelt, ob der weltbekannte Sänger Psy ebenfalls in den Norden reisen könnte.