R&B-Song von Solid den Erwartungen entsprechend auf Platz eins

Die R&B-Gruppe Solid hat erstmals wieder nach 21 Jahren ein neues Album auf den Markt gebracht. Es trägt den Titel “Into the Light” und kam gleich nach Veröffentlichung auf Platz eins der iTunes Musikcharts. Auch in anderen Ländern kommt das Album gut an.

Solid sagte am Tag der Veröffentlichung, genauer am 22. März, dass sie im Jahr 1990, als sie erstmals Musik machten, stets versucht hätten, futuristische Musik zu machen. Das sei jetzt nicht viel anders. Sie wollen zukunftsweisende Musik machen.

Alle Lieder im Album sind selbst geschrieben und produziert.

Solid haben schon weitere Pläne. Sie wollen am 19. und 20. Mai ein Konzert veranstalten. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen und in nur fünf Minuten waren sie alle vergriffen.