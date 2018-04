Jo Yong-pil feiert 50. Bühnenjubiläum

Der koreanische Sänger Jo Yong-pil feiert in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum und will passend dazu ein Konzert veranstalten.

Am 21. März begann der Vorverkauf der Tickets zu seinem Jubiläumskonzert, aber alle Sitze waren in nur zehn Minuten besetzt.

Das Konzert wird am 12. Mai in Seoul beginnen und in Daegu und Gwangju fortgesetzt.

Außerdem wird Jo noch Anfang April nach Pjöngjang gehen und dort auf der Bühne stehen. Es ist für den Sänger allerdings nicht das erste Mal, dass er die andere Hälfte der koreanischen Halbinsel besucht. Er trat 2015 in Pjöngjang auf, zu seinem Solokonzert kamen damals 7.000 Besucher.

Passend zum großen Jubiläum wird er noch in der Sendung „Immortale Lieder“ beleuchtet. Seine Lieder sollen im Rahmen dieses Programms von jüngeren Sängerkollegen neu arrangiert und gesungen werden.