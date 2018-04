TVXQ nach langer Pause wieder aktiv

Die Boyband TVXQ hat sich endlich wieder zusammengetan und ein gemeinsames Werk produziert. Die beiden Mitglieder absolvierten vor kurzem ihren Militärdienst und nun ist es höchste Zeit, dass sie wieder als Sänger in Erscheinung treten.

Ihr achtes reguläres Album mit dem Titel „New Chapter 1: The Chance of Love” kam am 28. März auf den Markt und es war nicht nur im Inland, sondern besonders auch im Ausland sehr gefragt. Es kam zum Beispiel gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der iTunes Charts von 13 verschiedenen Ländern.

Auch das US-amerikanische Musikmagazin Billboard berichtete, dass die beiden Koreaner nun aktiv geworden seien. Die Lieder im Album hätten eine besondere Tiefe und im neuen Werk sind insgesamt elf Titel enthalten. Wenn man sich die Lieder anhört, dann kann man gut nachvollziehen, warum die beiden Mitglieder als repräsentative Vorreiter des K-Pop gelten.

Derzeit sind TVXQ mit „Schicksal“ und „Love Line“ aktiv.