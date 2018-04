Girlfriend feiert in Japan offizielles Debüt

Die koreanische Gruppe Girlfriend wird bald in Japan offiziell debütieren. Aber die Mitglieder sind schon jetzt sehr gefragt.

Der Termin des großen Tages steht schon fest. Am 23. Mai soll das Debüt gefeiert werden. Allerdings sind sie bereits am 28. März ins Nachbarland geflogen, da sie so viele Anfragen auf Interviews und Auftritte bekommen haben. Sie sind bis über beide Ohren beschäftigt.

Das Interesse an die Sängerinnen konnte man auch gut daran erkennen, dass sie zu einer berühmten Sendung eingeladen wurden. SMAP, die als eine der beliebtesten Gruppen in Japan gilt, moderiert ein Programm. Girlfriend wurden zu dieser Sendung eingeladen. Dieser Auftritt hat den jungen Damen zu größerer Bekanntheit im Nachbarland verholfen und das Debüt erleichtert.