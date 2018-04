Im April treten die Boybands auf den Plan

Mit Beginn der neuen Jahreszeit geht es in der koreanischen Musikwelt hektisch zu. Ab März kamen viele große Boygroups zurück, im Monat April wird es nicht viel anders sein.

Es wurde bereits verkündet, dass in Kürze Super Junior, die Untereinheit von EXO und Winner aktiv würden.

Super Junior hatten im November letzten Jahres ihr achtes reguläres Album auf den Markt gebracht. Nun wollen sie am 12. April ein Repackage-Album herausgeben. Das Lied „Lo Siento“ aus dem Album ist ein Ohrwurm. Man kann die Melodie des Liedes einfach nicht so schnell vergessen.

Die Untereinheit von EXO bestehend aus den drei Mitgliedern Chen, Baeck Hyun und Xi Woomin wird ein zweites Minialbum veröffentlichen.

Winner sind bereits am 4. April mit einem neuen Album tätig geworden. Auch VIXX hat ein neues Werk für den 17. April angekündigt. Es wird ihr drittes reguläres Album sein und viele sind schon jetzt höchst gespannt.